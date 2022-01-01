Как продвинуть сайт самостоятельно. Введение.

В данном цикле статей мы рассмотрим несколько основных инструментов, которые специалисты относят к технической оптимизации. А именно, что необходимо сделать на сайте (блоге, в интернет-магазине), что бы это в дальнейшем повлияло — прямо и или косвенно — на продвижение сайта?





Предполагается, что вы имеете полный доступ к вашему сайту, можете добавлять новые страницы, изменять код, экспериментировать с дизайном.





Не важно на каком языке написан сайт, или какой конструктор/CMS вы используете – рекомендации универсальны.





Поехали!



1. Устано вите Google Analytics.

Бесплатный инструмент для анализа статистики посещений, конверсии и производительности сайта. Последние нововведения в Аналитике позволяют отслеживать статистику посещениях сайта в реальном времени.

Cтатья в блоге: Как продвинуть сайт самостоятельно. Аналитика.



2. Подберите ключевые слова для основных страниц.

Для этой задачи есть два основных инструмента:

Google Keyword Tool



Статистика ключевых слов на Яндексе

Первоначальный анализ можно свести к небольшому списку, например из 10-20 основных слов/фраз. Со временем этот список будет изменяться – что-то перестанет быть актуальным, а какие-то слова, наоборот, войдут в сферу ваших интересов.



3. Сделайте on-page SEO.

На основании ваших исследований из пункта 2, давайте опишем страницы так, чтобы поисковые системы “захотели” показать ваш сайт в своих результатах.



Здесь не стоит задача использовать как можно больше ключевых слов на странице и в тегах. Как правило, одна страница – это одно ключевое слово, плюс несколько сопутствующих.

Есть 7 основных элементов, где можно использовать ключевые слова:

Адрес (URL) страницы.



Тег Title: 60-70 знаков (включая пробелы).



Мета-тег Description: 155-160 знаков.



Заголовки и подзаголовки в тексте. В коде это H1-H4.



Описание картинок на странице: тег ALT.



Текст, также известный как “контент”.



4. Сделайте карту сайта.



Для этого надо “собрать” все страницы сайта в один файл: sitemap.txt или sitemap.xml и залить его в корневой каталог, то есть mysite.com/sitemap.xml

5. Добавьте сайт в службы вебмастеров.

Наиболее интересны:

Google Webmaster Tools



Яндекс. Вебмастер



Bing Webmaster Tools



Что стоит сделать в первую очередь:

Добавить уже созданную карту сайта.



Указать географическую принадлежность сайта.



Указать предпочтения для доменного имени: с www или без оного.



Проверить Instant Preview.



Проверить наличия файла robots.txt.

6. Прикрутите “социальность”.

Twitter, Facebook,

Добавьте социальные кнопки, виджеты, плагины: Vkontakte Google+ . Социальные сигналы играют роль в поисковой оптимизации, но даже более интересным будет наличие этих элементов на сайте, если у вас есть контент, который захотят упомянуть во френдленте не только ваши друзья и близкие.

Стоить учесть, что подобные виджеты влияют на скорость загрузки страницы и очень часто просто уводят посетителей с сайта. Готовы ли вы к этому?

7. Сделайте техническое тестирование.



Проверте скорость основных страниц в Google Page Speed . Хорошие показатели будут от 70 до 100. Если у вас цифры ниже, тогда есть смысл поговорить с хостинговой компанией.

Посмотреть на отчеты различных анализаторов и валидаторов, например: websitegrader.com



validator.w3.org



opensiteexplorer.org Полученные статистики будут точкой отсчета для будущих изменений на сайте.

8. Напишите план создания экспертного или тематического контента.