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Как продвинуть сайт самостоятельно. Введение.

Танель Якобсоо

Разработчик

В данном цикле статей мы рассмотрим несколько основных инструментов, которые специалисты относят к технической оптимизации. А именно, что необходимо сделать на сайте (блоге, в интернет-магазине), что бы это в дальнейшем повлияло — прямо и или косвенно — на продвижение сайта? 

Предполагается, что вы имеете полный доступ к вашему сайту, можете добавлять новые страницы, изменять код, экспериментировать с дизайном.

Не важно на каком языке написан сайт, или какой конструктор/CMS вы используете – рекомендации универсальны. 

Поехали!

1. Установите Google Analytics.

Бесплатный инструмент для анализа статистики посещений, конверсии и производительности сайта. Последние нововведения в Аналитике позволяют отслеживать статистику посещениях сайта в реальном времени. 

Cтатья в блоге: Как продвинуть сайт самостоятельно. Аналитика.

2. Подберите ключевые слова для основных страниц.

Для этой задачи есть два основных инструмента:
Первоначальный анализ можно свести к небольшому списку, например из 10-20 основных слов/фраз. Со временем этот список будет изменяться – что-то перестанет быть актуальным, а какие-то слова, наоборот, войдут в сферу ваших интересов. 

Cтатья в блоге: Как подобрать ключевые слова для сайта

3. Сделайте on-page SEO.

На основании ваших исследований из пункта 2, давайте опишем страницы так, чтобы поисковые системы “захотели” показать ваш сайт в своих результатах. 

Здесь не стоит задача использовать как можно больше ключевых слов на странице и в тегах. Как правило, одна страница – это одно ключевое слово, плюс несколько сопутствующих. 

Есть 7 основных элементов, где можно использовать ключевые слова: 
  • Адрес (URL) страницы.  
  • Тег Title: 60-70 знаков (включая пробелы).
  • Мета-тег Description: 155-160 знаков.
  • Заголовки и подзаголовки в тексте. В коде это H1-H4. 
  • Описание картинок на странице: тег ALT. 
  • Текст, также известный как “контент”. 

4. Сделайте карту сайта. 

Для этого надо “собрать” все страницы сайта в один файл: sitemap.txt или sitemap.xml и залить его в корневой каталог, то есть mysite.com/sitemap.xml

5. Добавьте сайт в службы вебмастеров.

Наиболее интересны:

Что стоит сделать в первую очередь:
  • Добавить уже созданную карту сайта. 
  • Указать географическую принадлежность сайта. 
  • Указать предпочтения для доменного имени: с www или без оного. 
  • Проверить Instant Preview. 
  • Проверить наличия файла robots.txt

6. Прикрутите “социальность”. 

Добавьте социальные кнопки, виджеты, плагины: Vkontakte, Twitter, Facebook, Google+. Социальные сигналы играют роль в поисковой оптимизации, но даже более интересным будет наличие этих элементов на сайте, если у вас есть контент, который захотят упомянуть во френдленте не только ваши друзья и близкие.  

Стоить учесть, что подобные виджеты влияют на скорость загрузки страницы и очень часто просто уводят посетителей с сайта. Готовы ли вы к этому? 

7. Сделайте техническое тестирование. 

Проверте скорость основных страниц в Google Page Speed. Хорошие показатели будут от 70 до 100. Если у вас цифры ниже, тогда есть смысл поговорить с хостинговой компанией. 

Посмотреть на отчеты различных анализаторов и валидаторов, например:
Полученные статистики будут точкой отсчета для будущих изменений на сайте. 

8. Напишите план создания экспертного или тематического контента.

Статические страницы – это хорошо. Но с появлением регулярных, качественных обновлений контента на сайте, в том числе при помощи блога, вы сможете существенно повысить свои шансы на участие в верхних позициях в поисковой выдаче (а также во френдленте).
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Как продвинуть сайт самостоятельно. Введение.

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Как использовать службы вебмастеров

Как сделать карту сайта

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Как подобрать ключевые слова для сайта
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