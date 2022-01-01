Как продвинуть сайт самостоятельно. Введение.

В данном цикле статей мы рассмотрим несколько основных инструментов, которые специалисты относят к технической оптимизации. А именно, что необходимо сделать на сайте (блоге, в интернет-магазине), что бы это в дальнейшем повлияло — прямо и или косвенно — на продвижение сайта?
Предполагается, что вы имеете полный доступ к вашему сайту, можете добавлять новые страницы, изменять код, экспериментировать с дизайном.
Не важно на каком языке написан сайт, или какой конструктор/CMS вы используете – рекомендации универсальны.
Поехали!
1. Установите Google Analytics.
Бесплатный инструмент для анализа статистики посещений, конверсии и производительности сайта. Последние нововведения в Аналитике позволяют отслеживать статистику посещениях сайта в реальном времени.
2. Подберите ключевые слова для основных страниц.
Для этой задачи есть два основных инструмента:
Первоначальный анализ можно свести к небольшому списку, например из 10-20 основных слов/фраз. Со временем этот список будет изменяться – что-то перестанет быть актуальным, а какие-то слова, наоборот, войдут в сферу ваших интересов.
3. Сделайте on-page SEO.
На основании ваших исследований из пункта 2, давайте опишем страницы так, чтобы поисковые системы “захотели” показать ваш сайт в своих результатах.
Здесь не стоит задача использовать как можно больше ключевых слов на странице и в тегах. Как правило, одна страница – это одно ключевое слово, плюс несколько сопутствующих.
Есть 7 основных элементов, где можно использовать ключевые слова:
- Адрес (URL) страницы.
- Тег Title: 60-70 знаков (включая пробелы).
- Мета-тег Description: 155-160 знаков.
- Заголовки и подзаголовки в тексте. В коде это H1-H4.
- Описание картинок на странице: тег ALT.
- Текст, также известный как “контент”.
4. Сделайте карту сайта.
Для этого надо “собрать” все страницы сайта в один файл: sitemap.txt или sitemap.xml и залить его в корневой каталог, то есть mysite.com/sitemap.xml
5. Добавьте сайт в службы вебмастеров.
Наиболее интересны:
Что стоит сделать в первую очередь:
- Добавить уже созданную карту сайта.
- Указать географическую принадлежность сайта.
- Указать предпочтения для доменного имени: с www или без оного.
- Проверить Instant Preview.
- Проверить наличия файла robots.txt.
6. Прикрутите “социальность”.
Добавьте социальные кнопки, виджеты, плагины: Vkontakte
, Twitter
, Facebook
, Google+
. Социальные сигналы играют роль в поисковой оптимизации, но даже более интересным будет наличие этих элементов на сайте, если у вас есть контент, который захотят упомянуть во френдленте не только ваши друзья и близкие.
Стоить учесть, что подобные виджеты влияют на скорость загрузки страницы и очень часто просто уводят посетителей с сайта. Готовы ли вы к этому?
7. Сделайте техническое тестирование.
Проверте скорость основных страниц в Google Page Speed
. Хорошие показатели будут от 70 до 100. Если у вас цифры ниже, тогда есть смысл поговорить с хостинговой компанией.
Посмотреть на отчеты различных анализаторов и валидаторов, например:
Полученные статистики будут точкой отсчета для будущих изменений на сайте.
8. Напишите план создания экспертного или тематического контента.
Статические страницы – это хорошо. Но с появлением регулярных, качественных обновлений контента на сайте, в том числе при помощи блога, вы сможете существенно повысить свои шансы на участие в верхних позициях в поисковой выдаче (а также во френдленте).